Alguns dos locais mais movimentados (e cinzentos) de Londres estão a ganhar vida com o trabalho de Adam Nathaniel Furman, artista e designer que está numa missão para criar arte de rua de qualidade. “Sou apaixonado por intervenções cheias de cor no espaço público”, refere Furman.

“Adoro trabalhar em contrastes interessantes no que nos rodeia… num diálogo positivo”, diz Adam, de 40 anos, em frente ao seu trabalho no bairro de Canary Wharf, onde preencheu a parte de baixo de uma ponte com riscas tecnicolor. "Esta peça chama-se Click Your Heels Together Three Times e é uma referência ao facto de O Feiticeiro de Oz ser uma espécie de filme queer icónico. Se pensarmos nisso, é esta ideia de passarmos de uma vida quotidiana cinzenta, onde não podemos ser nós próprios, para depois sermos transformados e trazidos para este mundo colorido onde todos são maiores do que a vida."

Na zona da London Bridge, outro dos projectos de Furman, a obra A Thousand Streams está a ganhar forma numa grande parede de betão que está a ser decorada com um mosaico pintado à mão.

Fuman desenhou a peça para a London School Mosaic. Os voluntários da escola estão a trabalhar na obra, que se espera que esteja completa em 2024.

No futuro, Furman quer estender a sua arte às paisagens de diferentes cidades de todo o mundo, pois acredita que, muitas vezes, a arte que as pessoas mais gostam é a que as rodeia. "As pessoas sentem-se especiais quando obras de arte como esta recebem tanta atenção, tempo, amor e dinheiro, e não é para celebrar uma vitória nacional numa grande praça ou algo do género, é apenas à porta de uma estação de metro. Por isso, tenho uma afinidade especial com estes espaços quotidianos onde as pessoas comem as suas sandes e passam a correr e têm as suas lutas e separam-se e tudo o mais", conclui Adam.