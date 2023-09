Hyundai reforça potência, espaço e autonomia no novo Kauai Electric

Carro chega a Portugal em Janeiro de 2024. Conforto e versatilidade são palavras de ordem no novo Kauai, com melhorias em toda a linha.

Os clientes pediram e a Hyundai foi ao encontro das sugestões: com mais 30% de espaço do que o modelo anterior e um reforço na capacidade das baterias que compensa este salto — trazendo, inclusive, um ligeiro aumento na autonomia —, o novo Kauai Electric está pronto para dar-se a conhecer ao mundo. A chegada a Portugal está prevista para Janeiro de 2024, não sendo ainda conhecido o preço para o mercado nacional (é, porém, expectável um aumento aos 38 mil euros pedidos pela versão base da geração que substitui).

As portas da fábrica da Hyundai em Ostrava, terceira maior cidade da República Checa, abriram-se por um dia e a Fugas teve a oportunidade de fazer um test drive com o novo Kauai Electric. O modelo foi apresentado com duas capacidades de bateria: a Standard (48,4 kWh, motor de 156cv e 377 quilómetros de autonomia) e a Long Range (65,4 kWh, motor de 218cv e 514 quilómetros de autonomia). Com o carregamento rápido (em corrente contínua), a reposição da bateria entre os 10% e 80% demora 41 minutos. O carro oferece ainda o sistema V2L (vehicle to load), que é capaz de fornecer energia a vários aparelhos, de computadores a bicicletas eléctricas, utilizando a bateria do Kauai.

Assim que nos sentamos ao volante, uma câmara minúscula começa a monitorizar os nossos níveis de atenção. Três segundos de distracção a olhar para outro sítio que não a estrada e um aviso sonoro ordena que a visão regresse à estrada. A colocação incorrecta ou ausência de mãos no volante também merece um protesto do carro. Já no caso de excesso de velocidade, uma luz vermelha intermitente no painel de instrumentação junta-se ao sinal sonoro, garantindo que o condutor está ciente de que ultrapassou o limite legal para aquela zona. Pode desligar todos estes avisos? Sim, pode: uma ida às definições permite sossegar as preocupações do Kauai. Mas os avisos regressam quando voltar a ligar o carro, tal como exigem as directivas europeias.

Com assentos traseiros rebatidos, capacidade sobe de 466 para 1300 litros. Mala mais espaçosa é uma das apostas no novo modelo Hyundai

Um dos grandes pontos positivos do Kauai prende-se com a versatilidade oferecida ao condutor. Se estiver com vontade de uma condução relaxada e quiser prolongar ao máximo a carga da bateria, o modo económico é o indicado para si. Se, por outro lado, se sentir mais arrojado e desejar diversão na condução, o modo desportivo traz acelerações impetuosas e excelente manobrabilidade em estradas com curvas sinuosas — troços que, na República Checa, podem ter limites de velocidade que chegam aos 90 quilómetros por hora e nos permitem confirmar esta afirmação.

Fábrica europeia acelera entregas

Comum aos dois estilos díspares é o conforto e a ausência de ruído. A passagem por uma via em construção permitiu também perceber que este SUV amortece com eficácia a grande maioria dos buracos e pisos irregulares, minimizando o incómodo e solavancos aos passageiros nos bancos traseiros. As entradas e saídas no carro são feitas confortavelmente, com espaço amplo em todos os lugares, quer para as pernas quer na cabeça — preocupação recorrente para os passageiros mais altos.

“As pessoas diziam que gostavam muito da condução e uma das principais sugestões passava justamente por aumentar o tamanho da mala. Assim que terminámos a última versão, começámos logo a pensar nesta. Continua a ser fiel a si próprio, mas numa versão melhorada, mais madura. É um veículo que cresce com os consumidores”, explica Jan-Henrik Maier, gestor do produto da Hyundai, em conversa com a Fugas.

Foto Interior do novo Hyundai Kauai Eletric Hyundai

Além do ganho na bagageira (que oferece agora 466 litros de capacidade, valor que sobe para os 1300 litros quando rebatidos os assentos traseiros), foi ainda adicionado um pequeno compartimento debaixo do capot — conhecido como frunk — capaz de guardar todos os cabos de carga.

O novo Kauai Electric é produzido na fábrica da Hyundai em Ostrava, reduzindo consideravelmente os períodos de espera para os consumidores europeus ao dispensar o transporte a partir da Coreia do Sul. Em parceria com 535 robôs de tecnologia de ponta, mais de 3200 trabalhadores garantem que um carro sai da linha de produção a cada 54 segundos.

Autocolantes com diferentes cores distinguem os três modelos produzidos neste complexo: o Tucson, o Kauai e o i30. A velocidade da linha de produção é definida pela velocidade da estação mais lenta, num bailado frenético de faíscas, encaixes e parafusos. Para garantir que os quadros mais altos reconhecem a dificuldade e perícia requerida nas diferentes tarefas, a fábrica implementou uma medida: antes de assumirem as respectivas posições, todos os directores têm de fazer dois turnos na linha de produção.

Foto Compartimento na frente do carro permite guardar todos os cabos de carregamento Hyundai

As projecções apontam para a produção de 21 mil unidades de Kauai Electric em 2023, prevendo-se o incremento para as 50 mil unidades no próximo ano.