Se o Paulinho mostra os dentes, isso é budismo

Algures nos anos 1990, uma expatriada italiana em Nova Iorque foi jantar com os amigos num restaurante requintado. Dos amigos, só ouvia queixas: queriam mais do que tinham, uma casa maior, carros maiores, mais dinheiro. Essa expatriada italiana tinha um namorado imigrante do Senegal que partilhava a casa com oito pessoas, mas que estava contente com o que tinha. A partir desse contraste, essa italiana chamada Gala Rizzatto escreveu uns versos, juntou-lhe uma batida, um refrão monossilábico para repetir 13 vezes, e esticou a coisa para três minutos e meio. Assim nasceu Freed from Desire, que animou as pistas de dança do mundo inteiro no Verão de 1997 e ficou esquecida durante quase 20 anos. Agora, anima os estádios de futebol do mundo inteiro.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt