A treta dos números da fraude

A deteção de fraude com fundos europeus em Portugal, relativa ao período 2007-2013 (do QREN), foi de 0,77%. A média da União foi de 0,44%. Estes números constam do relatório PIF (Protection of EU’s Financial Interests) de 2020. No período seguinte (PT2020, entre 2014 e 2020), o valor de fraude reportado no relatório PIF de 2022 desce para 0,19% e a média da União praticamente não se altera. Podemos olhar para esta descida da fraude de duas formas: ou de facto estamos menos fraudulentos, ou estamos a fazer um esforço menor para a detetar.

