PSD já tem equipa para preparar as autárquicas em Penafiel

Alberto Santos, presidente da assembleia municipal, venceu as eleições para a concelhia do partido e o seu nome pode vir a ser escolhido para liderar lista à câmara em 2025.

As movimentações no PSD de Penafiel para as eleições autárquicas de 2025 já começaram com Alberto Santos, líder da assembleia municipal, a derrotar o presidente da câmara penafidelense, Antonino Sousa, nas eleições para a estrutura concelhia local do partido.