No seu 20.º aniversário, o Museu do Vinho Bairrada junta trabalhos de mais de 70 artistas

Foi a 27 de Setembro de 2003 que o Museu do Vinho Bairrada abriu portas, em Anadia, com o objectivo de preservar o património histórico daquela região vitivinícola e, ao mesmo tempo, contribuir para o fomento da actividade cultural do município onde está inserido. Este sábado, pelas 16h00, o equipamento cultural faz a festa do seu 20º aniversário e não poupou na lista de convidados. Foi preparada uma exposição colectiva que pretende prestar reconhecimento aos artistas e instituições que colaboraram com o espaço museológico ao longo destas duas décadas. “20 anos de Museu” apresentada trabalhos de sete dezenas de artistas plásticos que já expuseram no museu a título individual ou integrado em mostras colectivas.

Entre os artistas representados contam-se os nomes de Paula Rego, Júlio Pomar, Júlio Resende, Manuel Cargaleiro, Arpad Szenes e Vieira da Silva, Almada Negreiros, João Cutileiro, Nadir Afonso, Cândido Teles e Zé Penicheiro, entre outros. Destaque, também, para algumas criações inéditas, “feitas propositadamente para esta exposição. É o caso dos artistas Júlio Pires, Duarte Vitória e Elizabete Leite”, vinca o director do museu, Pedro Dias.

Além da pintura e escultura, a mostra, que estará patente até 29 de Fevereiro, integrará, ainda, trabalhos de fotografia, desenho, cartoon e vídeo arte, entre outros. Um dos atractivos será o acervo de vestidos e adereços de palco de Amália Rodrigues que os visitantes poderão, uma vez mais, contemplar. Em exposição vão estar também várias peças raras, tais como vasos gregos para vinho, datados dos séculos VI e V a.c., anuncia a unidade museológica pertencente à Câmara Municipal de Anadia.

Há 20 anos a levar grandes nomes à Bairrada

Instalado junto à Estação Vitivinícola da Bairrada e ao lado de uma vinha, este museu tem conseguido atrair àquela região artistas e obras que raramente saem das grandes cidades. Além dos nomes já referidos, e que integrarão a mostra dos 20 anos, saltam à também à vista alguns dos autores que deixaram os seus registos e testemunhos criativos nos catálogos e livros do museu, tais como Valter Hugo Mãe, José-Augusto França e Agustina Bessa Luís.

A lista de exposições e eventos que já por ali passaram deixa a direcção do museu orgulhosa e confiante no futuro. “Já recebemos uns 300 a 400 mil visitantes, mas os números nem são o mais importante”, declara o director do museu que conta com um importante acervo ligado ao vinho e também à arte - além de uma das maiores colecções mundiais de saca-rolhas, aquele espaço também preserva uma enorme colecção de rótulos de vinho, cartazes publicitários e garrafas representativas da história secular da Bairrada.

Aberto de terça-feira a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 18h - visitas a 1 euro por pessoa e grátis para crianças até 12 anos -, o Museu do Vinho Bairrada tem previstos alguns momentos de animação, nomeadamente declamação de poesia e performances ao vivo, na festa deste sábado.