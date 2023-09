Benfica repete presença na Liga dos Campeões de basquetebol

O Benfica assegurou nesta sexta-feira o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões de basquetebol. Na Turquia, os "encarnados" derrotaram os suecos do Norrkoping na final do torneio de qualificação, por 73-83, e repetem a presença na Champions, depois da estreia na época passada.

O campeão português tinha vencido com conforto os dois encontros anteriores, ambos disputados nesta semana, e teve mais dificuldades diante do Norrkoping, que liderou o marcador durante praticamente três quartos do encontro. Muito errático no lançamento exterior e ineficaz nos ressaltos defensivos, o Benfica chegou ao intervalo a perder por 10 pontos (45-35).

Mesmo da linha de lance livre, os "encarnados" estavam a sentir dificuldades, que só conseguiram ultrapassar definitivamente a partir de metade do terceiro período. Depois de terem estado a perder por 14 pontos, os portugueses conseguiram um 15-24 e um 13-24 nos últimos parciais e fecharam o encontro com um triunfo que os coloca na fase de grupos da Liga dos Campeões.