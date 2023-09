PJ detém suspeito de homicídio de mulher grávida em Borba

A vítima, de 35 anos, coabitava com o suspeito e encontrava-se grávida de sete meses quando “foi atingida no peito” por um objecto ainda indeterminado.

Um homem de 44 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito do homicídio de uma mulher grávida, em Junho, na área geográfica da comarca de Vila Viçosa, distrito de Évora. Em comunicado divulgado esta quinta-feira, 28 de Setembro, a PJ indicou que o suspeito foi detido, na quarta-feira, por elementos da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora desta polícia, por existirem fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado.

A vítima, de 35 anos, coabitava com o suspeito e encontrava-se grávida de sete meses, adiantou, referindo que a mulher "foi atingida no peito", sem, no entanto, especificar com que objecto. Segundo a PJ, os factos ocorreram no dia 22 de Junho, em local ermo, num quadro motivado por ciúmes.

A agência Lusa questionou a PJ sobre o tipo de objecto com que a mulher foi atingida, mas não obteve resposta em tempo útil.

Em 23 de Junho, a Lusa noticiou que a PJ estava a investigar as circunstâncias da morte de uma mulher, de 35 anos, cujo corpo tinha sido encontrado num terreno perto de Borba, também no distrito de Évora e na área geográfica da comarca de Vila Viçosa.

Uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Alentejo Central referiu então que o corpo da mulher tinha sido encontrado, na tarde do dia 22 de Junho, num terreno junto a um caminho rural conhecido como Estrada das Cortes, no concelho de Borba.

O detido vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de eventuais medidas de coacção.