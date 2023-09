“Há vacinas para todos” os que devem ser vacinados. Mas porque não para todos?

A campanha de vacinação sazonal contra a gripe e a covid-19 arranca já na sexta-feira, com cerca de meio milhão de vacinas contra a covid-19 disponíveis e "um pouco menos doses" de vacina para a gripe.

Nos últimos dias surgiram notícias sobre atrasos na chegada das vacinas da gripe, que farão com que as farmácias não consigam dar resposta imediata a todas as pessoas que já fizeram agendamentos. No entanto, o subdirector da Saúde desvaloriza os atrasos. André Peralta Santos garante que não há falta de vacinas e que estas chegarão nas próximas semanas para todos os que precisam.

A vacinação abrange maiores de 60 anos, residentes em lares, profissionais de saúde, trabalhadores dos lares e doentes crónicos. Mas que vacina é esta que começa a ser administrada na sexta-feira e porque é que está limitada a estes grupos de risco?

Neste P24, conversamos com André Peralta Santos, responsável interino pela Direcção-Geral da Saúde.

