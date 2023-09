Reabilitação da Praça da Corujeira arranca no fim de 2024, ano em que deveria estar pronta

O ano de 2024, inicialmente indicado como o de conclusão do projecto de reabilitação da Praça da Corujeira, será, afinal, o ano de arranque do projecto no terreno. Há quase três anos, a Câmara do Porto anunciou o vencedor do concurso municipal para reabilitar aquela praça de Campanhã e a sua envolvente. O Atelier Miguel Melo, de Guimarães, foi o vencedor, com um projecto que promete transformar a Corujeira numa nova centralidade.

Era esse, aliás, o pedido da Câmara do Porto, que reservou 4,4 milhões de euros para o projecto: aquela “centralidade renovada” deveria transformar a zona num dos “principais espaços lúdicos e turísticos da cidade e num ponto central das novas dinâmicas urbanas do território de Campanhã”, referia o concurso. Além disso, deveria contribuir para integrar a praça no “sistema de acessos ao centro da cidade a partir da zona oriental do Porto”.

“O projecto tem vindo a ser desenvolvido e validado nas suas diferentes fases, estando prevista a entrega do projecto de execução no final de 2023”, adianta o gabinete de comunicação da Câmara do Porto. Até agora, acrescenta, “foram validadas fases intermédias do projecto e assegurada a sua compatibilização com outros projectos em desenvolvimento para esta área”, como o Matadouro e o loteamento do Monte da Bela, nomeadamente no que diz respeito ao “funcionamento do sistema urbano (mobilidade e acessos)”.

Neste momento, o município prevê que o concurso público seja lançado no primeiro semestre de 2024 e que o arranque da obra aconteça no último trimestre do mesmo ano.

Questionada sobre eventuais alterações ao projecto, como aconteceu no caso do Matadouro, a autarquia diz que há apenas “adaptações pontuais”, sobretudo relacionadas com a “compatibilização com os projectos que se encontram em curso na área envolvente”.

O atelier vimaranense concebeu o projecto para a Corujeira em plena pandemia, procurando valorizar o arbóreo existente e melhorar as condições de vida de quem habita naquela zona da cidade. Na praça haverá um “edifício bar” – com café, quiosque e sanitários – construído a alguns metros do chão, uma estrutura em madeira maciça de pinho. Os plátanos, árvores centenários que reinam na praça, são um elemento estruturante do projecto.

Os bancos originais mantêm-se (depois de recuperados) e haverá bebedouros, sinalética para conhecer as espécies arbóreas do parque, áreas para jogos tradicionais (como malha ou petanca) instaladas em pavimento em saibro e ainda um piso de borracha permeável ou áreas ajardinadas com prado.

De fora ficará, para já, a ideia apresentada como “extra” pelo gabinete de Miguel Melo: o “sky garden parque de arborismo”. “Esta proposta não avançou com o desenvolvimento do projecto”, responde a autarquia, não a pondo completamente de parte. “Poderá ser considerada futuramente, após implementação do projecto e após uma análise mais aprofundada sobre as suas mais-valias e benefícios”, admite.