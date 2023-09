Quando o Porto se enche de frutas e legumes que ainda cheiram a terra

A Associação para a Manutenção de Agricultura de Proximidade do Porto junta, quinzenalmente, produtores agrícolas e consumidores no Pavilhão Jardim da UPTEC Baixa.

São 18h00 no Pavilhão Jardim da UPTEC Baixa, na Praça Coronel Pacheco. Ouvem-se risos, conversas animadas, um ou outro aviso sobre determinada fruta que sofreu com a chuva inesperada ou uma troca de ideias sobre a colheita de certa hortícola que correu melhor do que se antecipou. Entram e saem pessoas com sacos de compras carregados de produtos que ainda cheiram a terra. É terça-feira, dia de entregas da Associação para a Manutenção de Agricultura de Proximidade (AMAP) do Porto.