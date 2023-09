Festival de Arte Urbana de Lisboa em Outubro no eixo Cais do Sodré, Alcântara e Belém

Sob o lema “O Muro que nos move”, a 5.ª edição do festival terá como pano de fundo a mobilidade.

Cais do Sodré, Alcântara e Belém são as zonas escolhidas para acolher a edição deste ano do Muro - Festival de Arte Urbana de Lisboa, que acontece entre 20 e 29 de Outubro, anunciou nesta quinta-feira a organização.

Sob o lema "O Muro que nos move", a 5.ª edição do festival terá "como pano de fundo a mobilidade, tema central e transformador de Lisboa e do mundo", lê-se num comunicado divulgado pela Câmara Municipal de Lisboa, que promove a iniciativa através da Galeria de Arte Urbana.

Nesta edição, as intervenções artísticas irão incidir no eixo Cais do Sodré - Alcântara - Belém, e "contribuir para a visibilidade não só da arte urbana de artistas nacionais e estrangeiros, residentes e não residentes de Lisboa, como também das infra-estruturas que tornam a mobilidade possível neste território".

Embora a programação seja apresentada apenas em Outubro, a autarquia revela que irá incluir uma "block party", uma mostra de cinema, dois "halls of fame" e conversas, além das intervenções artísticas.

O Muro aconteceu pela primeira vez em 2016, na freguesia de Carnide (no Bairro Padre Cruz). Seguiram-se Marvila, em 2017, e Lumiar (na zona envolvente do bairro da Cruz Vermelha e da Alta de Lisboa), em 2019. Nestas freguesias da cidade, "157 artistas criaram 112 peças de arte urbana em cerca de 17 mil metros quadrados".

A 4.ª edição do Muro aconteceu em Julho de 2021 na freguesia do Parque das Nações.

Nas quatro edições do festival já participaram artistas como o brasileiro Kobra, o britânico D*Face, os portugueses Kruella D"Enfer, Robert Panda, Bordalo II, Odeith, Hazul, Godmess, André da Loba, Tamara Alves, Nomen, Mário Belém e os colectivos RUA e Thunders Crew.