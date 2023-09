O primeiro Folio sem José Pinho tem por tema o Risco

De 12 a 22 de Outubro, o Festival Literário Internacional de Óbidos homenageia o livreiro e fundador da Ler Devagar e o seu projecto da Casa do Comum do Bairro Alto – Centro Cultural abre em Novembro.

Dois filósofos, o professor e crítico literário britânico Terry Eagleton, autor de Porque é que Marx Tinha Razão; e o académico francês e especialista na história do pensamento russo Michel Eltchaninoff, autor de Na Cabeça de Putin; mas também o académico português Francisco Bethencourt, professor Charles Boxer no King’s College London e autor de Racismos – Das Cruzadas ao Século XX e o académico italiano Antonio Scurati, que coordena o Centro de Estudos de Linguagem de Guerra e de Violência e é autor do projecto literário sobre a vida de Mussolini (M – O Filho do Século, M – O Homem da Providência e M – Os últimos Dias da Europa) estão entre os convidados da oitava edição do Folio — Festival Literário Internacional de Óbidos, que este ano tem por tema o Risco.