Elisa Rodrigues estreia Até ao Sol com concerto inédito no Planetário da Marinha

Nos cinco anos que passaram desde As Blue As Red (2018), o seu segundo álbum, sucessor de Heart Mouth Dialogues (2011, produzido pelo pianista e compositor Júlio Resende), a cantora e compositora Elisa Rodrigues foi mãe pela primeira vez e isso tirou-lhe tempo para a música. Não todo, porque foi escrevendo, apurando e lançando novas canções até as juntar num EP, Até ao Sol, chegado às plataformas digitais no dia 22 de Setembro. Passada uma semana, vai apresentá-lo esta sexta-feira ao vivo (21h30) num concerto pensado para um espaço incomum nas lides musicais: o Planetário da Marinha, em Lisboa (Belém), onde contará com duas das convidadas que participaram no disco, Joana Alegre e Rita Onofre. Um verdadeiro desafio.

