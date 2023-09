Girona líder da Liga espanhola, Real Madrid passa Barça

O Girona continua como surpreendente líder da Liga espanhola de futebol após ter batido o Villarreal (2-1), na sétima jornada, sendo seguido de perto pelo Real Madrid, que triunfou em casa diante do Las Palmas (2-0).

O invicto conjunto catalão soma 19 pontos, seis vitórias e um empate, e lidera o campeonato depois do triunfo com reviravolta em casa do Villarreal, após sofrer um golo de penálti, de Parejo (49').

Dovyk empatou (56') e Eric Garcia consumou a reviravolta cinco minutos depois, impondo a quarta derrota da época ao Villarreal, que ocupa o 14.º posto.

A um ponto do Girona está o Real Madrid, que bateu em casa o Las Palmas, com golos de Brahim Diaz (45+3') e Joselu (54'). Aproveitando o empate do FC Barcelona na véspera, com o Maiorca (2-2), o Real Madrid assumiu o segundo lugar.

Em quarto lugar, o Athletic Bilbau desperdiçou uma chance para se aproximar do pódio ao empatar (2-2) na recepção ao Getafe, que teve Domingos Duarte no "onze", somando agora 14 pontos, contra oito da equipa dos arredores de Madrid.

Berchiche adiantou os bascos (6'), mas a expulsão de Sancet (45+1') condicionou. Alvarez empatou (51') e Iñaki Williams recolocou o Athletic na frente (62') antes de Latasa empatar (83').