Benfica fica a um triunfo da fase de grupos da Champions de basquetebol

“Encarnados” venceram pela segunda vez no torneio de qualificação, na Turquia. Desta vez, eliminaram o AEK Larnaca.

O Benfica deu, nesta quarta-feira, mais um passo seguro rumo à fase de grupos da Liga dos Campeões de basquetebol. No segundo encontro do torneio de qualificação, que decorre na cidade turca de Antalya, o campeão português venceu o AEK Larnaca, de Chipre, por 87-59.

Foi uma vitória que nunca esteve em risco e com domínio em quase todos os períodos: 24-15, 23-16, 15-18 e 25-10. A margem que as "águias" foram construindo também permitiram ao treinador, Norberto Alves, fazer uma rotação mais ampla do plantel, para gerir o desgaste.

Esta vitória (que contou com Aaron Broussard e Toney Douglas como os atiradores mais inspirados, com 15 e 12 pontos, respectivamente) seguiu-se a um triunfo ainda mais robusto no primeiro jogo — um invulgar 122-62 imposto ao TSU Tbilisi.

Na final desta fase, que se disputa já na sexta-feira, pelas 19h (SportTV), o Benfica vai defrontar os suecos do Norrköping Dolphins, que antes eliminaram o Kalev (82-78), da Estónia, e o Bakken Bears (78-68), da Dinamarca.