Covid-19: professor que chamou “chalupa” a médica negacionista foi absolvido pelo tribunal

No auge da pandemia da covid-19, Pedro Abreu, professor de Química aposentado da Universidade Nova de Lisboa, insurgiu-se contra a desinformação científica difundida por médicos do movimento Médicos pela Verdade – e decidiu fazer uma série de publicações no seu perfil no Facebook, ao longo de 2020. A anestesiologista Maria Margarida de Oliveira, fundadora daquele movimento, estava entre os visados. “Duas burras e um burro com estetoscópios ao pescoço” e “até onde chega a estupidez e loucura da seita Médicos pela Verdade” foram algumas das coisas escritas por Pedro Abreu no Facebook. Maria Margarida de Oliveira processou-o por difamação. Mas o tribunal absolveu Pedro Abreu desse crime, numa sentença de 14 de Setembro. O caso segue para recurso, segundo o advogado da médica.

