Sem maioria absoluta na Madeira, líder do PSD celebra: "Luís Montengro 1 - António Costa 0"

Luís Montenegro chegou à sede eleitoral pelas 22h45. Foi cantar vitórias, comparando o resultado da coligação PSD/CDS na Madeira com o de António Costa: “Luís Montenegro 1— António Costa 0”, disse, vangloriando-se pelo tamanho da vitória. Foi antes de Albuquerque, como que dando o corpo às balas. Questionado sobre a eventual demissão do presidente do Governo Regional, disse que essa seria uma questão em que não se imiscuiria.