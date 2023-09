Estudantes da Universidade de Coimbra acampam por uma habitação digna

Os estudantes universitários vão voltar a levar tendas para a frente da universidade, desta vez em Coimbra. João Caseiro, presidente da associação académica, explicou à agência Lusa que o acampamento será montado entre a Faculdade de Letras e a Biblioteca Geral de Coimbra. O protesto, que pretende chamar a atenção para a falta de habitação de qualidade e a preços acessíveis para os estudantes, começa às 20h e termina na madrugada de terça-feira.

Apesar de algumas medidas já tomadas pelo governo, “os preços continuam a aumentar”. “Neste momento, o alojamento é a maior problemática e corremos sérios riscos de, a curto prazo, caso os preços continuem a aumentar, não haver condições para albergar estudantes deslocados”, explicou o líder estudantil à agência Lusa.

O presidente da AAC acrescenta que a habitação é “o principal entrave à frequência do ensino superior”. Para além da regulação do mercado, João Caseiro acredita na importância do aumento da oferta pública de habitação, acrescentando que o Plano Nacional para o Alojamento do Ensino Superior é um “fracasso”.

O estudante diz ser "difícil encontrar quartos abaixo dos 250 euros sem despesas” e os que existem pecam nas condições ou na falta de contrato.

Sobre as condições, o presidente da AAC referiu à Lusa que “há casos de pessoas que vivem em estúdios partilhados e mais estudantes a viver em zonas periféricas”. Porém, acrescenta que este acampamento será uma oportunidade de “discutir e ouvir” os problemas que cada estudante enfrenta.