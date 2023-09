Os Pavilhões do Parque das Caldas da Rainha estão a arder

Os Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha estão a combater, na tarde desta segunda-feira, um incêndio nos históricos Pavilhões do Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha.

O incêndio foi confirmado ao PÚBLICO pelo comandante Nelson Cruz que, por não se encontrar no local, não conseguiu precisar a gravidade do fogo. “Tenho apenas informação que é ao nível do terceiro andar e estou em contacto com o meu segundo comandante que está no local”, afirmou.

Nelson Cruz acrescentou que “os pavilhões estão desactivados, pelo que não devia haver pessoas no local”.

Os pavilhões foram projectados nos finais do século XIX para serem o novo hospital D. Carlos I, função que nunca cumpriram.

Durante mais de 100 anos serviram para albergar um quartel militar, uma esquadra da polícia e uma escola secundária.