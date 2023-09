Revista Singular: a edição de Outono chega com o PÚBLICO de 30 de Setembro

No dia 30 de Setembro, o PÚBLICO chega às bancas com mais uma edição da Singular, uma revista gratuita de 36 páginas que convida à descoberta do mundo dos Vinhos Verdes.

Verde ou maduro? A questão está tão enraizada que se tornou uma tarefa diária esclarecer que, com os avanços da enologia e da viticultura das últimas décadas, se tornou anacrónico distinguir desta forma enganadora vinhos que são, todos eles, feitos a partir de uvas no estado adequado de maturação. “Verde, mesmo, é a região”, enfatiza, nas páginas da nova edição da revista Singular, o crítico José Augusto Moreira, que se sentou à mesa com Gonçalo Maia Marques para desfiar a longa história dos vinhos na região de Entre Douro e Minho.

O historiador, que se tem dedicado com particular incidência ao estudo e investigação nos domínios do património cultural vitivinícola, esclarece que as coisas nem sempre foram assim: “Desde sempre que na região se produziram vinhos maduros e verdes.” Na verdade, conta, houve mesmo um tempo em que, a par dos vinhos de qualidade destinados à exportação, se produzia vinho barato, para consumo do povo, com as uvas cultivadas no aproveitamento das bordaduras, que não chegavam a amadurecer correctamente.

Apesar dos progressos feitos e do salto qualitativo após a entrada na CEE, segundo o historiador essa ideia de vinhos verdes como um adjectivo para designar falta de maturação “tem funcionado como uma camisa-de-forças em que meteram a região”.

Sem deixar o trilho da história, José Augusto Moreira revisita outro aspecto curioso do passado da região: os vinhos tintos, que durante séculos foram a produção maioritária do território. Com este aspecto como pano de fundo, o crítico passou revista, em prova cega, a “um punhado de tintos de nova geração” que ajudam a atestar “a diversidade e o potencial para o regresso da região à produção de tintos capazes de admirar o mundo e os especialistas”.

Entre a comida de tacho e as praias fluviais

A edição número 10 da revista Singular chega às bancas com a edição do PÚBLICO de 30 de Setembro, já com um pé no Outono mas ainda com o sentido nos dias de Verão tardio que 2023 possa ter em reserva.

Se, por um lado, começamos a pensar em comida de tacho, com o sommelier e crítico Manuel Moreira a escolher os Vinhos Verdes que lhe fazem boa companhia, por outro ainda nos fazemos à estrada, entre Marco de Canaveses e Castelo de Paiva, pelas margens dos rios Douro, Tâmega e Paiva, juntando ao roteiro um par de praias fluviais, entre vinhas, adegas, restaurantes e paisagens de postal.

Também nos lançamos à descoberta do território de Basto, ainda que em passo de corrida, com a Casa Santa Eulália como exemplar pretexto. E traçamos um circuito, à prova de chuva e de sol, pelos restaurantes do Porto que são verdadeiras embaixadas do Vinho Verde.

A revista Singular existe desde 2021 para dar a conhecer o mundo dos Vinhos Verdes, lançando pistas, pretextos e outros pontos de partida para descobrir o território onde estes vinhos nascem – bem como os vinhos em si e as pessoas e a paisagem que lhes dão forma.

A revista Singular existe desde 2021 para dar a conhecer o mundo dos Vinhos Verdes, lançando pistas, pretextos e outros pontos de partida para descobrir o território onde estes vinhos nascem – bem como os vinhos em si e as pessoas e a paisagem que lhes dão forma.