Estúdios e argumentistas chegam a acordo provisório que pode pôr fim à greve em Hollywood

Mais de 11 mil argumentistas vão votar um novo acordo com os principais estúdios de Hollywood que prevê aumentos na remuneração e protecção no uso de IA. Greve dura há mais de quatro meses.

O Sindicato de Argumentistas dos Estados Unidos e as empresas de entretenimento alcançaram um acordo provisório que abre caminho ao fim da greve que paralisou Hollywood durante mais de quatro meses. O acordo inclui a celebração de um novo contracto que inclui remunerações mais elevadas para conteúdos streaming e uma maior protecção dos direitos de autoria dos escritores perante o uso crescente da inteligência artificial na indústria.

Num email enviado aos mais de 11 mil argumentistas representados pelo sindicato, o comité de negociação anunciou a criação de um acordo "excepcional", "com ganhos e protecções significativos para escritores em todos os sectores da associação", cita esta manhã o The New York Times. A Aliança dos Produtores de Cinema e Televisão, que representa os estúdios, disse simplesmente que as duas partes "chegaram a um acordo provisório". Esse acordo vai a votos nos próximos dias.