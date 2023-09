Naomi Campbell e o multiverso da costura

Naomi Klein acaba de publicar um livro de quatrocentas páginas chamado Doppelganger sobre o facto de as pessoas estarem sempre a confundi-la com Naomi Wolf.

Um dos aspectos mais divertidos da construção a que chamamos “indústria da celebridade” é a frequência com que figuras públicas de grande notoriedade são confundidas umas com as outras. Stephen King conta que um dia, num bar de Nova Iorque, um cozinheiro passou o almoço inteiro a olhá-lo fixamente antes de ganhar coragem para lhe confessar: “Admiro muito a sua obra, sr. Coppola.” Brad Pitt, Matt Damon e Leo DiCaprio dizem repetidamente em entrevistas que já assinaram os autógrafos uns dos outros dezenas de vezes. (Não há dados do INE para situações locais, mas investigações amadoras sugerem alguma instabilidade na percepção pública das entidades “Richard Zimler” e “Richard Zenith”.)