Veio dos EUA, trabalhou na Goldman Sachs, e às vezes usa gravata: eis o novo líder do Syriza

Nunca ninguém acreditaria nisto: uma pessoa que parece ser o oposto de Alexis Tsipras, o líder do Syriza que conduziu o partido, no tempo da austeridade, das franjas para o centro da política grega e para o seu Governo, venceu as eleições e é o novo líder do Syriza. Com 70% dos votos contados, a comissão eleitoral anunciou que Kasselakis ia à frente na contagem com 56,65% dos votos, e, segundo o diário grego Kathimerini, a sua rival, Effie Achtsioglou, já lhe tinha ligado para lhe dar os parabéns pela vitória.

