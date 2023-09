O que as eleições na Madeira não vão clarificar

Era importante que as eleições regionais da Madeira, no domingo, ajudassem a clarificar os campos na direita parlamentar e permitissem, finalmente, que o PSD nacional assumisse uma autonomia plena em relação ao Chega, à semelhança do que o líder regional Miguel Albuquerque tem feito, com veemência, na fase final da campanha eleitoral. Uma clareza assumida pelo chefe do governo madeirense, que pode ser um dos factores para que o PSD-Madeira, que concorre coligado com o CDS, assegure a maioria absoluta, que perdeu há quatro anos, tendo então de se aliar no parlamento regional e no governo com os democratas-cristãos.

