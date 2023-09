Madeira: como é a região que este domingo vai a votos?

Com uma temperatura atractiva durante todo o ano, a Madeira não tem os mesmos problemas com a sazonalidade do turismo que regista, por exemplo, o Algarve. Na região registaram-se 33 dormidas por habitante no ano passado, um rácio praticamente cinco vezes superior à média nacional. No total foram mais de 8,4 milhões de noites passadas em hotéis e alojamentos, naquele que foi o melhor ano de sempre em termos turísticos para a região. Na Madeira não falta trabalho, em particular no sector da construção e hotelaria, mas um em cada quatro madeirenses vive em risco de pobreza agravada pela inflação que se sente. Os dados são da Pordata e foram revelados esta semana.

