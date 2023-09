Basquetebol: aos 26 anos, Dinis Amaral comanda a estreia do Galomar na I Liga

Este sábado, pelas 15h, o Galomar estreia-se na I Liga de basquetebol, no pavilhão do Sporting. A equipa madeirense, fundada em 2000 no Caniço, no município de Santa Cruz, é orientada por Dinis Amaral, de apenas 26 anos.

