Encerramento do Stop está suspenso por tempo indeterminado

A Câmara do Porto foi citada por força de providência cautelar metida por alguns dos proprietários. A actividade no Stop vai poder continuar a ser realizada por tempo indeterminado.

Todas as notificações que dão conta de que músicos e lojistas têm de sair do Stop nos próximos dez dias úteis deixam de ter efeito. Uma providência cautelar movida por parte dos proprietários das lojas do Stop prolongam, por agora, a estadia de quem arrenda as mais de uma centena de fracções do edifício. Ou seja, a actividade levada a cabo no antigo centro comercial, transformado desde a segunda metade dos anos 1990 em centro cultural, pode continuar a ser realizada.

Este novo volte-face foi avançado ao PÚBLICO pelo presidente da Câmara do Porto. Quando, nesta quinta-feira, se perguntou a Rui Moreira se a câmara tinha sido citada por força de uma providência cautelar que eventualmente seria metida pelos proprietários, ainda nada tinha chegado à autarquia. Mas, já nesta sexta-feira, dia em que músicos e defensores da causa dos artistas do Stop se manifestam a partir das 15h30 frente aos Paços do Concelho, o município foi informado de que a providência cautelar entrou no tribunal.

“O Tribunal deu nota à câmara de que entrou uma providência cautelar por uma parte dos proprietários. As notificações [enviadas à administração do condomínio e proprietários] estão todas suspensas neste momento. Portanto, neste momento não há prazo. O Stop vai ficar aberto”, avança Rui Moreira ao PÚBLICO.

Esta circunstância, por agora, deixa os músicos com a certeza de que podem continuar a ensaiar nas salas de ensaio do Stop por mais algum tempo. Mas as incertezas não se dissipam com esta actualização do processo. O futuro dependerá da realização ou não de obras de correcção dos problemas de segurança registados em relatório elaborado pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, após inspecção feita em Agosto no local.

Nas últimas semanas, Rui Moreira disse por mais do que uma vez que a bola está do lado dos proprietários e nesta quinta-feira adiantou estar disponível para ceder os créditos que a câmara tem no Coliseu e no Pavilhão Rosa Mota para que se realizem concertos com os músicos do Stop, por forma a angariar fundos para as obras.