Padre instala máquinas de cerveja em igreja com mais de 600 anos — e há quem fale em “profanação”

Depois da instalação duas máquinas de cerveja à pressão numa igreja com mais de 600 anos, na Cornualha, os habitantes falam em profanação do espaço e comportamento “intolerável” por parte do padre.

Para festejar o ​St. Ives September Festival, uma festa anual que dura 15 dias, na zona inglesa da Cornualha, um padre teve uma ideia inusitada: instalar duas máquinas de cerveja à pressão dentro da igreja de St. Ia. É que, pela primeira vez, esta igreja construída em 1434 foi o local escolhido para ser o centro das celebrações, escreve o The Telegraph. Agora, há quem fale de profanação da igreja.

Nick Widdows, reverendo local, defende a decisão da instalação, que foi feita pela Cervejaria de St. Ives: "As pessoas sempre tiveram opiniões diferentes sobre as coisas, por isso nunca vamos fazer nada de novo que seja universalmente bem-vindo e aceite", acredita.

Widdows explicou que não há muitas pessoas a entrar na igreja e que "se por acaso vierem ao festival passar um bom bocado, quem sabe, talvez entrem por outro motivo". "Acima de tudo, queremos que as pessoas venham e tenham uma experiência positiva aqui e isto é só uma tentativa da nossa parte de mostrar que aceitamos todo o tipo de pessoas na Igreja", acrescentou o reverendo.

A estratégia parece resultar. Angela Homer, citada pelo diário britânico, confessou que visitou "a igreja pela primeira vez na semana passada", apesar de ir "a St Ives há mais de 30 anos". "É uma igreja lindíssima, mas houve um choque inicial quando vi o bar. Bem, se calhar vai encorajar mais pessoas a entrar, quem sabe?"

Nem todos estão felizes com a decisão. Barry Lewis, residente em St Ives, afirma que colocar uma máquina de cerveja na igreja "profana a memória de todos aqueles que morreram pela sua fé." O membro de longa data da congregação de St. Ia é contra a venda de cerveja perto do altar-mor e de outras partes sagradas da Igreja e acrescenta que "o actual pároco ser fotografado a tirar cervejas no mesmo hábito com que celebra a eucaristia é, simplesmente, intolerável".

A igreja em St. Ives é uma igreja paroquial dedicada a St. Ia, uma santa irlandesa e mártir do século V ou VI. O edifício eclesiástico faz parte do conjunto de edifícios listados em Inglaterra. Essa lista é feita pela Historic England, a comissão de edifícios históricos e monumentos de Inglaterra. Os edifícios estão divididos por três graus, sendo St. Ia do grau I, o mais alto. Dos 400 mil registados, apenas 2,5% dos edifícios são deste grau, considerados "edifícios de interesse excepcional", lê-se no site da Comissão.

