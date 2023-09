Antiga creche no Jardim da Estrela foi renovada e Lisboa ganhou um novo espaço cultural

Já foi uma escola e agora será um espaço cultural. A Casa Jardim da Estrela será inaugurada, neste domingo, pela Câmara Municipal de Lisboa (CML). Será um novo pólo dedicado às artes no âmbito do programa camarário um Teatro em Cada Bairro. A programação arrancou nesta quinta-feira.

Em comunicado, os responsáveis pelo município alfacinha afirmam que, “pela sua localização privilegiada e partindo de um conjunto de ideias que foram debatidas com a comunidade local, a Casa do Jardim da Estrela irá apostar numa oferta cultural mensal e diversificada”. O edifício era o da antiga Escola Froebel/Creche do Jardim da Estrela, que foi projectado em 1882 pelo arquitecto José Luiz Monteiro, tendo sido agora recuperado.

Terá uma oferta que, acrescenta a autarquia, será “centrada nas questões da sustentabilidade, ambiente e ecologia, convocando todos os públicos a explorar as diferentes propostas culturais” que vão desde “espectáculos, oficinas e conversas até sessões de leitura e aulas de ioga, entre outras”.

“Pretende-se ainda que este espaço seja um ponto de encontro, de partilha de conhecimento e um local de proximidade entre os agentes locais, os artistas e as diferentes comunidades, com enfoque na sensibilização ambiental e na literacia climática”, é salientado no comunicado.

“O programa Um Teatro em Cada Bairro reflecte a visão que tenho para Lisboa: a de uma cidade com a cultura no centro. Uma cidade em que a cultura é descentralizada, próxima de todas as comunidades e acessível a cada uma delas. Em que a cultura é aberta ao usufruto de todos e está viva e renovada”, afirmou Carlos Moedas (PSD), presidente da CML, numa declaração escrita enviada ao PÚBLICO.

O autarca diz ainda que a CML está “a apostar na criação de uma rede de centros culturais, que são também pontos de encontro das artes com as comunidades locais”. “Equipamentos de proximidade, em que a programação é pensada em articulação com associações locais e moradores, em que artistas e agentes culturais de diferentes expressões artísticas encontram um palco para dar a conhecer o seu trabalho”, acrescentou.

Para esta quinta-feira, sexta e sábado estão agendados vários espectáculos no palco em frente ao coreto. No dia 24, às 15h30, segundo divulgou a CML, terá lugar a cerimónia oficial de abertura da Casa do Jardim da Estrela, com a presença de Carlos Moedas.

Neste dia será apresentado um conjunto de actividades culturais: oficinas temáticas com os projectos Abelha-te com Inês Correia, Saúde e cosmética natural – o kit básico para mil usos com Antonella Vignati da Escola de Saúde Integral da Mulher, Big Bang Boom com Margarida Botelho e Hospedaria da Planta” com a Associação Piquete Verde, uma aula de movimento corporal com Andreia Correia.

Está também programado um momento de dança com Pedro Ramos, Ordem do Ó e os concertos de Farra Fanfarra e da banda Leguelá em parceria com a Associação Cultural Filho Único.

É ainda inaugurada a exposição O Jardim da Estrela na evolução do espaço público de Lisboa, uma viagem pela história do jardim desde a sua génese até aos nossos dias. Uma festa que começa às 10h e se estende até ao pôr-do-sol.

A Casa do Jardim da Estrela é o resultado de uma parceria entre os Pelouros da Cultura e do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia da CML que, em conjunto com outras entidades e parceiros, designadamente a Junta de Freguesia da Estrela, pretendem “criar um espaço dinâmico e de referência na cidade de Lisboa”.