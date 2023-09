Fazer é uma revista, é uma exposição e vai discutir o design em Portugal

Primeiro com uma exposição na Fidelidade Arte, depois com edição em papel da nova revista, Frederico Duarte e Vera Sacchetti defendem que é momento para repensar — tudo e o design ao mesmo tempo.

Esta sexta-feira, começa-se a Fazer no design em Portugal – ou melhor, começa uma nova conversa sobre o design português e é polifónica. Fazer é uma revista e uma exposição e um ciclo de eventos para preencher uma lacuna: criar um lugar de discussão sobre o design em Portugal. Os seus curadores e fundadores são Vera Sacchetti e Frederico Duarte, que tornaram a Galeria Fidelidade Arte num lugar onde há uma estante com vinhos, cartazes de partidos políticos, tapetes, livros e um diálogo provocador com a arquitectura, com os designers-estrela e com as instituições. “Fazer uma revista hoje em dia parece ser o pior momento da história”, ri-se Vera Sacchetti, “mas é, ao mesmo tempo, o melhor momento, porque é o momento para repensar.”