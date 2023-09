Mamadou Ba deve ser condenado por difamação contra Mário Machado, pede Ministério Público

O Ministério Público pediu nesta quarta-feira a condenação a uma pena de multa do activista anti-racista Mamadou Ba, nas alegações finais do julgamento do processo que foi colocado pelo militante neonazi Mário Machado. Mamadou Ba está a ser julgado por difamação, publicidade e calúnia, por ter escrito nas redes sociais que Mário Machado era “uma das figuras principais do assassinato de Alcindo Monteiro”, em 1995.

De acordo com a procuradora Teresa Silveira Santos, "os factos resumem-se a esta frase que foi publicada a 14 de Junho de 2020" nas redes sociais de Mamadou Ba, sublinhando que durante o julgamento "o arguido não prova a veracidade dos factos imputados ao assistente". Tendo em conta que o arguido não tem antecedentes criminais, a procuradora pede pena de multa pelo crime de difamação. De acordo com o artigo 180.º do Código Penal, o crime de difamação é punido com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 240 dias.

"Sabemos que o arguido é um estudioso, uma pessoa letrada", sublinhou a procuradora, defendendo que a publicação escrita nas redes sociais não foi "propriamente escrita no calor do momento". Afirmou ainda que a imputação feita por Mamadou Ba é uma "uma meia verdade", que conota o neonazi com o assassinato de Alcindo Monteiro, e que por isso "é susceptível de colocar em causa a honra" de Mário Machado.

Em 1995, na noite de 10 de Junho, Dia de Portugal, Alcindo Monteiro, um jovem com ascendência cabo-verdiana, saiu de casa para ir dançar no Bairro Alto e acabou espancado até à morte na Rua Garrett por nacionalistas de extrema-direita. O jovem não foi o único agredido nessa noite, mas foi a única vítima mortal deste crime de ódio racial pelo qual foram condenadas 16 pessoas.

Apesar de Mário Machado ter sido uma delas, quando ocorreu o homicídio estava no Bairro Alto, onde, juntamente outros com nacionalistas de extrema-direita munidos de soqueiras, garrafas partidas e botas de biqueira de aço, protagonizou actos de violência também contra vários cidadãos negros.

A justiça condenou-o a dois anos e meio de cadeia por cinco crimes de ofensas corporais com dolo de perigo, tendo ficado provado que bateu na cabeça de uma das vítimas, espancada até perder os sentidos, com “um pau semelhante a um taco de baseball”. Porém, não fez parte do grupo de 11 sentenciados pelo homicídio.

Esta não é a primeira acusação de difamação de que o dirigente da SOS Racismo é alvo. No despacho de pronúncia em que desafia Mamadou Ba a apresentar dados novos sobre o assassinato que comprovem o que afirmou, o juiz de instrução Carlos Alexandre formula algumas perguntas: “Pode uma pessoa carregar um anátema toda a vida imputando-se-lhe a participação num homicídio (…) objecto de aturado julgamento e com acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, onde é absolvido desse concreto crime, mas condenado por outro? E chamar a isso liberdade de expressão?”

Na primeira sessão do julgamento, Mamadou Ba disse não se arrepender do que escreveu sobre Mário Machado e explicou que este não era o "alvo" das suas "preocupações em particular, mas sim daquilo que representa como projecto de sociedade".

"Todas as pessoas que estiveram naquele jantar para preparar o 10 de Junho de 1995 são responsáveis pelas atrocidades que aconteceram naquela noite", afirmou o activista, dando como exemplo o que aconteceu com um antepassado seu que foi assassinado pelos nazis: "Não foi Hitler que deu um tiro ao meu tio-avô, mas foi ele o responsável pela sua morte."