Roménia punida com um jogo à porta fechada por cânticos anti-Kosovo

O Roménia-Kosovo, de qualificação para o Euro 2024, ficou marcado por uma interrupção, à passagem do minuto 18, devido a mensagens e cânticos proferidos pelos adeptos romenos.

A Federação Romena de Futebol foi punida com um jogo à porta fechada, por culpa do comportamento dos adeptos, que entoaram cânticos anti-Kosovo no jogo contra a formação balcânica, de qualificação para o Euro 2024.

A 12 de Setembro, o desafio Roménia-Kosovo (2-0), referente ao Grupo I, ficou marcado por uma interrupção, à passagem do minuto 18, devido a mensagens e cânticos proferidos por parte dos adeptos romenos, e só viria a ser retomado quase uma hora depois.

Assim, a UEFA ordenou que o próximo jogo da Roménia na condição de anfitriã, diante da selecção de Andorra, a 15 de Outubro, seja realizado sem adeptos nas bancadas.

O organismo que tutela o futebol europeu multou ainda a federação daquele país, que terá de pagar uma coima de 40 mil euros e outra de 12 mil, a última por violar uma regra de gestão do recinto desportivo.