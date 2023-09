A política parou o futebol na Roménia

“Kosovo é Sérvia” foi a frase ouvida da voz de adeptos romenos e exibida em tarjas, nesta terça-feira, em Bucareste. Foi com isto que alguns adeptos da selecção da Roménia fizeram com que a partida frente ao Kosovo estivesse interrompida durante 45 minutos.

Aos 22 minutos de jogo, as tarjas e os cânticos, acompanhados de tochas, levaram a selecção kosovar a abandonar o terreno de jogo, em protesto com as acções dos adeptos da Roménia – um dos cinco países da União Europeia que não reconhecem a independência da ex-nação sérvia.

A partida de qualificação para o Euro 2024 foi suspensa pelo árbitro francês Willy Delajod (que até já arbitrou na Liga portuguesa, ao abrigo do protocolo de cooperação de arbitragem entre Portugal e França), que, em conjunto com os responsáveis da UEFA, considerou que não havia condições para a partida continuar, até pela insistência kosovar em não participar no jogo enquanto as tarjas fossem exibidas e os cânticos não terminassem.

A partida foi retomada sob a ameaça da UEFA de que seria suspensa definitivamente caso comportamentos deste tipo se repetissem.

Romanian Ultras are refusing to take the hateful banner down.



Kosovo players are refusing to play unless the banner is taken down! #ROUKOS ???????? | #EURO2024

pic.twitter.com/Am8BmIyBeA — Kosovar Football ???? (@kosovarfootball) September 12, 2023

Escócia até pode ir ao Euro 2024, mas não é já

Dos restantes jogos destaque para a desilusão (para já) escocesa. Caso Noruega e Geórgia empatassem no grupo A, então a Escócia iria tornar-se o primeiro país, além da anfitriã Alemanha, a garantir a presença no certame de futebol do próximo ano.

A premissa, de contornos inesperados, justifica-se pela campanha perfeita da selecção escocesa, com cinco vitórias em cinco jogos – entre as quais frente a Espanha e Noruega.

O problema é que enquanto a Escócia disputava um jogo particular frente a Inglaterra, para celebrar os 150 anos do primeiro jogo internacional de futebol da história, os noruegueses estavam a agarrar-se como podiam à improvável possibilidade de irem ao Europeu.

Guiada pelo jovem Nusa, que fez duas assistências, a Noruega teve Haaland e Odegaard a desenharem um 2-0 que impediu os escoceses de celebrarem perante os amigos ingleses a chegada ao Europeu.

Os escandinavos ainda estão “vivos”, mas pouco – têm sete pontos, a Espanha goleou Chipre por 6-0 e tem nove (mas menos um jogo) e a Escócia leva 15.

Dos jogos desta noite nota ainda para o duelo entre Itália e Ucrânia, que acabou por ter um perfil semelhante ao que os italianos tinham tido no empate com a Macedónia do Norte.

A equipa de Luciano Spalletti voltou a ter períodos de jogo de alto nível, com dinâmica, criatividade, criação de oportunidades de golo e momentos de autêntico "massacre". Chegou inclusivamente ao 2-0 (golos de Frattesi), mas, tal como com os macedónios, deixou o adversário crescer.

Yarmolenko reduziu e a Itália ainda foi obrigada a sofrer, quando os primeiros 30/35 minutos sugeriam uma vitória mais do que confortável.

O grupo C segue bastante aberto, com Itália, Ucrânia e Macedónia do Norte com sete pontos, atrás dos 13 da Inglaterra.