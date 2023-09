Joana Vasconcelos vai expor na Galeria dos Ofícios e no Palácio Pitti em Florença

A artista portuguesa Joana Vasconcelos criou uma série de instalações concebidas de raiz para a Galeria dos Ofícios e o Palácio Pitti, em Florença, Itália, que poderão ser visitadas a partir de 4 de Outubro, anunciaram esta quarta-feira os responsáveis daquele complexo museológico.

Entre o céu e o coração é o título da exposição, que se distribuirá entre a Galeria das Estátuas e das Pinturas dos Ofícios e o Palácio Pitti até 14 de Janeiro de 2024.

A exposição, indicou a Galeria dos Ofícios, citada pela agência EFE, reunirá uma selecção de obras de grande formato e dá continuidade à iniciativa da instituição florentina de mostrar o trabalho de mulheres artistas, iniciada em 2016.

O director dos Ofícios, Eike Schmidt, exprimiu alegria e orgulho por "acolher a primeira exposição de Joana Vasconcelos em Florença", uma cidade incontornável na história da arte e da arquitectura renascentista.

"Sou uma artista contemporânea e nunca teria sonhado expor ao lado de obras de Leonardo da Vinci, Michelangelo ou Caravaggio. Este convite do diretor dos Uffizi é uma grande honra. Porque, independentemente de os artistas estarem vivos ou mortos, o mais importante é o diálogo que se gera entre as obras", explicou a artista, numa nota divulgada pelo museu.

A Galeria dos Ofícios acolhe um dos mais antigos e famosos museus do mundo, onde estão dispostas, por ordem cronológica, obras do século XII ao século XVIII, incluindo aquela que é considerada a melhor colecção do Renascimento, com artistas como Rafael, Ticiano, Rubens, Rembrandt, Canaletto e Sandro Botticelli, entre outros.

"Este espaço tem o poder mágico de apagar o tempo, é como uma máquina do tempo. A coisa mais maravilhosa dos Uffizi é a história da arte", acrescenta Joana Vasconcelos na nota de imprensa.

Em Portugal, a artista irá inaugurar no Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, já no dia 29 de Setembro a exposição Plug-in. Joana Vasconcelos, que incluirá a obra de grandes dimensões Árvore da Vida.

Esta estrutura de 13 metros, representando as emoções vividas no confinamento, na esperança do recomeço, esteve instalada na Capela do Castelo de Vincennes, em Paris, em Abril deste ano. Fora inicialmente projectada para a Villa Borghese, em Roma, mas esse projecto não chegou a concretizar-se devido à pandemia.

Em 2020, devido à situação pandémica, o atelier da artista, em Lisboa, encerrou portas pela primeira vez em 25 anos, e abriu um processo de lay-off para cerca de 50 trabalhadores, no quadro de uma crise mundial inédita que teve impacto na saúde pública, na economia e na comunidade artística.

Joana Vasconcelos, nascida em Paris em 1971, filha de pais portugueses, foi a primeira mulher artista a ser convidada a criar uma exposição para o Palácio de Versalhes, em 2012.

Começou a realizar exposições na década de 1990, tendo o seu trabalho conhecido projecção internacional em 2005, quando participou na Bienal de Veneza com a peça A Noiva, um lustre monumental composto por tampões de higiene íntima feminina. O seu trabalho tem desde então sido apresentado em museus e galerias um pouco por todo o mundo