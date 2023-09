Concertos de Calema e Mafama e concursos de broa e vinho na Feira das Colheitas de Arouca

De quarta-feira a domingo (20 a 24 de Setembro), a Feira das Colheitas tomará conta de Arouca. No evento são esperadas mais de 200.000 visitantes, tudo por causa de um programa que inclui actividades como desfiles de gado, concursos de broa e vinho, uma sopa comunitária e um concerto de Calema decidido por voto popular.

A festa é organizada pela Câmara Municipal de Arouca, que, mediante um investimento na ordem dos 400.000 euros, leva assim a essa vila do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto um cartaz constituído sobretudo por iniciativas de entrada livre, mas com propostas também pagas, como é o caso do espectáculo pela dupla Calema.

A presidente da autarquia, Margarida Belém, realça, em declarações à Lusa, que a Feira das Colheitas é "o maior evento do concelho". E explica que a festa não é dedicada a nenhum santo padroeiro, focando-se antes em "celebrar a forte matriz rural da identidade de Arouca, no que assumem particular relevância os concursos sobre a área agrícola e as iniciativas relacionadas com o folclore local".

No primeiro caso, está em causa, por exemplo, o desfile que distingue os melhores exemplares de gado arouquês, o concurso de broa caseira e a competição de vinho verde; no segundo, o destaque recai sobre o cortejo etnográfico que evoca tradições e ofícios locais como o trabalho do linho, a escultura em madeira para carros de bois e a exploração mineira do volfrâmio.

"A Feira das Colheitas apresenta o património tradicional de Arouca, mas também denota a evolução, o crescimento e o dinamismo económico, social e cultural do concelho, onde vêm surgindo novos sectores de actividade, cuja relevância se pode testemunhar na exposição empresarial e industrial que integra o evento", disse Margarida Belém.

Esse cruzamento entre "tradição e modernidade" reflecte-se no formato de selecção do artista contratado para o principal concerto da festa, já que este ano, pela segunda vez na história do evento, foi a população do concelho a escolher o cabeça-de-cartaz — num processo em que os Calema foram mais votados do que músicos como Rui Veloso, Os Quatro e Meia e Chico da Tina.

Depois de 5.907 munícipes participarem nesta selecção, o segundo artista mais votado foi o cantor Richie Campbell, que, por isso, também actuará no evento, numa performance de entrada livre.

Outros artistas anunciados são o cantor Pedro Mafama, os grupos Ronda dos Quatro Caminhos e Finfas da Nespereira, o comediante Ricardo Couto, ranchos folclóricos da região e as bandas filarmónicas locais.

Da programação geral constam ainda mostras para exibição e venda de artigos regionais, entre os quais artesanato, produtos do campo, plantas, doçaria e até trabalhos de ilustração.

O cartaz integra ainda sessões de contos infantis, workshops de culinária para crianças, um almoço-convívio entre sócios da cooperativa agrícola local, jogos, oficinas de percussão corporal, passeios de BTT e desfolhadas com baile à moda antiga.

Disposta por várias artérias do centro de Arouca, a feira também abarca uma extensa área de restauração dinamizada por colectividades locais.

Atendendo à estimativa de que mais de 200.000 pessoas deverão visitar a vila na festa, a Câmara procura assegurar maior mobilidade disponibilizando um serviço gratuito de transporte a partir das localidades de Cabeçais, Chave, Alvarenga e Espiunca.