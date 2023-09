Marinho Peres (1947-2023) Para sempre um garoto

Morreu aos 76 anos um homem que foi capitão do Brasil num Mundial, jogou ao lado de Pelé no Santos e de Cruyff no Barcelona, lançou Figo no Sporting e ganhou uma Taça de Portugal no Belenenses.

“Joguei com o Cruyff no Barcelona? Não. Ele é que jogou no Barcelona comigo!” Se se fizer uma busca no Youtube por Marinho Peres, lá estará uma pequena entrevista de dois minutos à Jovem Pan News, onde ele também fala dos tempos em que foi companheiro de Pelé no Santos, ou, como ele diria, “O Pelé é que jogou comigo!”. Mas Marinho Peres foi bem mais do que companheiro de dois dos maiores futebolistas de todos os tempos, como jogador e como treinador. Só não foi médico, como o pai queria. “O meu filho tem fibra e força”, dizia Mário Peres. “Mas a sua bola é quadrada.” Estava enganado. Marinho Peres não jogou apenas ao lado dos craques. Ele foi um craque.