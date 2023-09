João Félix deslumbrante, com bis e assistência na lua-de-mel do Barcelona

PSG não desiludiu frente ao Borussia Dortmund, Manchester City teve de operar reviravolta com o Estrela Vermelha e Atlético de Simeone viu triunfo esfumar-se em Roma no último minuto.

Depois de selar a goleada histórica (9-0) de Portugal ao Luxemburgo e de iniciar, na estreia a titular, a cavalgada (5-0) do Barcelona ante o Bétis, na La Liga, João Félix voltou, esta terça-feira, a esmerar-se para colocar a fasquia num ponto inimaginável há menos de um mês, quando o Atlético de Madrid o votou ao esquecimento, desprezado pela liderança de Simeone.

Agradeceram Xavi e o Barcelona, que ontem aplaudiram de pé o português, que bisou em noite inspirada na Champions, aniquilando à nascença quaisquer esperanças do Antuérpia: primeiro num golo com selo de predistinado (antes de assistência milimétrica que Lewandowski não podia enjeitar). Depois, já com o triunfo garantido, voltou à carga, para engordar a conta num golpe de cabeça para o 5-0.

Na “Cuidad Condal”, provisoriamente no Olímpic Lluís Companys, Félix vive uma idílica lua-de-mel, prometendo revelar um verdadeiro filão que o FC Barcelona gostaria de continuar a explorar na visita ao Dragão, na segunda ronda do Grupo H, frente ao FC Porto, na luta pela liderança.

Menos facilidades encontrou o campeão europeu Manchester City, apesar das presenças de Ruben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva na equipa titular de Pep Guardiola. A primeira parte acabou, mesmo, com um toque de drama, a mandar os ingleses em desvantagem para os balneários.

Depois de resistir ao poder de fogo dos “citizens”, o Estrela Vermelha adiantou-se por Bukari (45’). Vantagem desfeita pelo argentino Julián Álvarez no recomeço (47 e 60’), com Rodri a confirmar (73’) a reviravolta e a normalidade no Grupo G, onde o RB Leipzig já tinha feito o que lhe competia na viagem a Berna, frente ao Young Boys (1-3).

Aproveitando o facto de ter jogado mais cedo — Young Boys-Leipzig e AC Milan-Newcastle abriram entraram em acção na sessão da tarde — o defesa-central francês Mohamed Simakan inscreveu, aos três minutos de jogo, o nome numa lista liderada por Cristiano Ronaldo.

O jovem do Leipzig, formado no Estrasburgo, assinou o primeiro golo da fase de grupos da edição de 2023/24 da Champions, a 32.ª, juntando-se a uma elite liderada pelo internacional português do Al Nassr, único a consegui-lo duas vezes, em 2009/10, pelo Real Madrid, e em 2021/22, pelo Manchester United... frente ao Young Boys.

Quanto ao resto, o PSG não desiludiu na recepção ao Borussia Dortmund, vencendo por 2-0, com Vitinha a assistir Hakimi (58’) no golo da confirmação, após penálti de Mbappé (49’) e Gonçalo Ramos a ver o terceiro golo dos parisienses anulado por posição irregular do avançado português.

Indiferente ao momento de Félix, o Atlético de Simeone esteve perto de passar incólume em Roma, onde a Lazio negou mesmo ao cair do pano a vitória aos espanhóis com um golo de cabeça do guarda-redes estreante Provedel, obtido aos 90+5’.