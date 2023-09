Jenni Hermoso diz que anúncio da convocatória da selecção mostra que “nada mudou”

Jenni Hermoso disse que a decisão de convocar jogadoras que estão a boicotar a selecção feminina espanhola prova que "nada mudou" na federação do país, mesmo depois da demissão de Luis Rubiales da presidência da Federação Espanhola de Futebol.

A primeira convocatória da seleccionadora feminina espanhola de futebol, Montse Tomé, incluiu hoje 15 das campeãs do Mundo, após 21 das 23 terem renunciado na sequência da ‘polémica’ com Luis Rubiales. Tomé, que era adjunta do técnico Jorge Vilda, demitido no meio de um processo de reestruturação após o beijo de Rubiales a Jenni Hermoso, anunciou hoje a sua primeira lista, com 15 regressadas que tinham admitido não estar disponíveis.

“Sim, falei com as jogadoras, com aspectos de ordem profissional. O que foi dito fica entre nós”, declarou a seleccionadora.

Na lista para os jogos da Liga das Nações, ante Suécia e Suíça, estão nomes como Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, duas das grandes figuras, mas também Athenea del Castillo, única campeã no activo que não tinha declarado indisponibilidade (Claudia Zornoza retirou-se da selecção em definitivo), e ainda Mapi León e Patri Guijarro, que tinham falhado o Mundial.

Em sentido contrário, a capitã da equipa que conquistou o torneio, Jenni Hermoso, ficou de fora, depois do ‘turbilhão’ lançado no seio do futebol espanhol, ao denunciar o beijo não consentido do então presidente da Federação nas comemorações do título.

Mas as futebolistas internacionais de Espanha reafirmaram esta segunda-feira, através de comunicado, a sua "vontade de não ser convocadas por motivos justificados" para a selecção, horas depois de a nova seleccionadora anunciar uma lista de 23 nomes para os próximos jogos. As internacionais da selecção campeã mundial sublinham que o seu comunicado anterior "deixou isso claro e sem nenhuma opção para outra interpretação", declinando assim a chamada de Montse Tomé para os jogos da Liga das Nações, já que "as afirmações continuam plenamente vigentes".

Caso as jogadoras recusem a convocatória, poderão enfrentar multas de até 30 mil euros e a suspensão da licença da federação por um período de dois a 15 anos, de acordo com a Lei do Desporto de Espanha. Victor Francos, chefe da agência desportiva nacional do governo espanhol, disse à estação de rádio SER que se as jogadoras não comparecessem "o governo deve aplicar a lei".

Hermoso, que não foi convocada, disse que as jogadoras foram “apanhadas de surpresa” pela convocatória e foram obrigadas a reagir a “mais uma situação infeliz causada pelas pessoas que continuam a tomar decisões dentro da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF)".

“As jogadoras têm certeza de que esta é mais uma estratégia de divisão e manipulação para nos intimidar e ameaçar com repercussões legais e sanções económicas”, disse a jogadora de 33 anos num comunicado publicado no X (antigo Twitter). “É uma prova ainda mais irrefutável que mostra que até hoje nada mudou.”