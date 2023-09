O regresso dos Folk Implosion, quase 25 anos depois da implosão

Há 25 anos, Lou Barlow terá comparado a forma de escrever canções dos Folk Implosion, o duo que começou com John Davis no início dos anos 1990, com uma cena do filme Ishtar, o célebre flop de Elaine May. Aí, Warren Beatty e Dustin Hoffman fazem de dois nada competentes (nem inteligentes) escritores de canções que se vêem envolvidos no meio da Guerra Fria em Marrocos, que vão compondo ao piano. Davis, que nunca viu o filme de 1987, comenta isto na videochamada com o Ípsilon, vendo a T-shirt que o entrevistador enverga, a dizer Ishtar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt