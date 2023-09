A poderosa vantagem ambiental de trabalhar em casa: pegada reduz para metade

De acordo com um novo estudo publicado esta segunda-feira na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, as pessoas que fazem trabalho remoto a tempo inteiro podem produzir menos de metade das emissões de gases com efeito de estufa do que as pessoas que passam os dias nos escritórios.

Numa análise de vários cenários de trabalho, dos comportamentos das pessoas e das fontes de emissões, os investigadores descobriram que a mudança do trabalho no escritório para o trabalho a partir de casa pode reduzir a pegada de carbono de uma pessoa em mais de 50%. Os horários híbridos, em que as pessoas trabalham à distância durante dois a quatro dias por semana, também podem reduzir as emissões em 11 a 29%, segundo o estudo.

Os resultados ajudam a esclarecer os factores que podem influenciar os efeitos ambientais e climáticos de diferentes modelos de trabalho, afirmou Longqi Yang, gestor de investigação aplicada na Microsoft e um dos autores do estudo.

"O trabalho remoto tem de ser significativo para se obter este tipo de benefícios", afirmou Yang. "Este estudo fornece um ponto de dados muito importantes para uma dimensão com a qual as pessoas se preocupam muito quando decidem a política de trabalho remoto."

Para efectuar a análise, os autores do estudo basearam-se em vários conjuntos de dados, incluindo o Inquérito ao Consumo de Energia Residencial da Administração de Informação sobre Energia dos EUA e os dados dos funcionários da Microsoft sobre comportamentos de deslocação e teletrabalho.

Os investigadores, vários dos quais são funcionários da Microsoft, modelaram as emissões de gases com efeito de estufa dos funcionários sediados nos EUA que trabalham totalmente à distância, em horários híbridos e com outros que se deslocam para as empresas todos os dias. A análise centrou-se nas emissões de uma variedade de fontes, incluindo a utilização de energia em residências e escritórios, deslocações pendulares, viagens não relacionadas com o trabalho e utilização de TI.

O estudo concluiu que trabalhar à distância mais do que um dia por semana pode reduzir as emissões, principalmente devido a um menor consumo de energia no escritório e às deslocações pendulares. Mas os investigadores alertaram para o facto de não se poder presumir que qualquer quantidade de trabalho remoto possa ser boa para o planeta.

"Trata-se de um sistema muito complicado", afirmou Fengqi You, professor de engenharia de sistemas energéticos na Universidade de Cornell e outro autor do estudo.

Por exemplo, os resultados sugerem que um modelo híbrido que permita aos empregados trabalharem apenas um dia a partir de casa produz uma redução insignificante das emissões, porque os benefícios seriam provavelmente compensados por factores como mais viagens não relacionadas com o trabalho e utilização de energia em casa.

"A concretização dos benefícios ambientais do trabalho à distância exige uma configuração cuidadosa do estilo de vida, da casa e do escritório, bem como práticas e incentivos sustentáveis coordenados entre indivíduos, empresas e decisores políticos", escreveram os autores no estudo.

Yang afirmou que a investigação ajuda a caracterizar quais são as principais fontes de emissões relacionadas com o trabalho e de onde provêm. As conclusões do estudo podem dar às pessoas e às organizações uma melhor ideia de onde concentrar os esforços se quiserem reduzir a sua pegada ecológica, disse Yang, acrescentando que as emissões associadas às deslocações diárias e à utilização de energia no escritório são alvos claros.

O documento também contribui para a compreensão do papel que os comportamentos individuais podem desempenhar, disse Joe O'Connor, diretor e cofundador do Centro de Excelência para a Redução do Tempo de Trabalho, que não esteve envolvido na nova investigação.

"Este estudo realça a importância do estilo de vida e das escolhas que fazemos... quando estamos a trabalhar remotamente como sendo realmente a chave para perceber os tipos de benefícios potenciais que podem ser desbloqueados", disse O'Connor.

John Trougakos, professor de gestão na Universidade de Toronto Scarborough, que estudou modelos de trabalho remoto e híbrido, refere que esta investigação é "mais uma informação que podemos utilizar para nos ajudar a tomar decisões mais informadas".

"É uma peça interessante do puzzle, mas não é a história completa", afirmou Trougakos, que não participou no estudo. "Para ter um plano abrangente para algo como isto, é preciso olhar para mais do que apenas o local de trabalho e, obviamente, as outras escolhas que as pessoas fazem na sua vida também terão impacto nas emissões que criam e que as organizações também podem criar".

A análise do estudo centrou-se nos Estados Unidos e reflecte em grande medida os comportamentos dos trabalhadores de escritório que vivem numa grande cidade. Além disso, You, um dos investigadores, afirmou que os benefícios e custos ambientais dos diferentes modelos de trabalho podem mudar no futuro, à medida que o país avança para uma maior adopção de veículos eléctricos e fontes de energia limpa.

"As coisas vão mudar com o tempo", disse You. "Este é um estudo sobre o que existe agora, já"

A maximização dos benefícios ambientais do trabalho remoto depende de vários factores, incluindo a escolha do veículo, o comportamento nas deslocações e a eficiência energética nas casas e nos escritórios, segundo os investigadores.

A maximização dos benefícios ambientais do trabalho remoto depende de vários factores, incluindo a escolha do veículo, o comportamento nas deslocações e a eficiência energética nas casas e nos escritórios, segundo os investigadores. Por exemplo, o estudo refere que se os trabalhadores híbridos partilhassem secretárias no escritório em vez de terem as suas próprias secretárias, isso poderia reduzir as emissões em 28%.

Os resultados sugerem que as opções de trabalho totalmente remotas e flexíveis têm benefícios ambientais, afirmou Yang. Mas, segundo ele, os locais de trabalho devem ir além da simples adopção de políticas de trabalho se quiserem reduzir as emissões. Assim, sugere que se tomassem medidas para abastecer os escritórios com energia renovável ou que se disponibilizassem opções de transporte mais limpas para os trabalhadores pendulares, como autocarros eléctricos.

"Não estamos a tentar prever o futuro, mas penso que o futuro depende de nós", afirmou Yang. "Este estudo diz às pessoas que, se quisermos ser mais neutros em termos de carbono no futuro, o que podemos fazer agora?"