A reforma estrutural da instituição universidade

Com as grandes transições que vão marcar o futuro próximo, será praticamente impossível ao ensino superior escapar a uma profunda transformação das suas missões, processos e financiamento.

Numa conjuntura global marcada por grandes transições – climática, ecológica, energética, demográfica, digital, migratória, laboral, securitária – nenhuma área da sociedade atual ficará imune a uma transformação estrutural de grande alcance e impacto. No caso da organização Estado-administração, para lá das alterações jurídico-administrativas que as reformas sempre implicam, acredito que uma grande transformação estrutural acontecerá no plano da cultura político-organizacional do ensino superior e suas instituições.