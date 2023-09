No Marrocos esquecido do Atlas até a ajuda alimentar pode fazer mal ao estômago

Maqbara é uma palavra árabe que quer dizer cemitério e é uma das origens etimológicas apontadas para a palavra macabro. No domingo, mais de uma semana depois de o sismo que matou quase três mil pessoas em Marrocos ter feito desabar parte de um monte sobre as 93 casas de Im’Tala, as equipas de busca e salvamento conseguiram resgatar um corpo debaixo do monte que lhe caiu em cima. A mãe chorava enquanto a consolavam e continham porque só dizia “deixem-me ver o meu filho, deixem-me ver o meu filho”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt