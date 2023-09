Pedro Sobrado: nova empresa de gestão de museus e monumentos “terá de ter ambição estratégica”

O presidente da entidade que irá gerir parte relevante do património nacional quer um organismo eficiente, mas com “ambição estratégica”. Para já, vai ouvir quem trabalha no terreno.

O nome do presidente da Museus e Monumentos de Portugal E.P.E. foi acolhido com grande surpresa, já o escrevemos. É, aliás, seguro dizer que, se houvesse uma lista de candidatos ao lugar a correr nas casas de apostas à semelhança do que acontece nas semanas que antecedem o anúncio do Nobel da literatura, Pedro Sobrado só muito dificilmente dela constaria.