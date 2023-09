Charraz, Fialho e Úria convocam uma Reunião de Condomínio para ver e ouvir

Era uma vez um rapaz que, “angustiado e claustrofóbico” na cidade, decide mudar-se para a aldeia do pai. Acaba por apaixonar-se, mas não consegue lá ficar e volta à cidade, deixando para trás a aldeia e a jovem por quem se apaixonou. Esta história, se bem se recordam, foi a base de O Coreto, quinto álbum de Rogério Charraz, todo ele com letras de José Fialho Gouveia. Passados mais de dois anos, a dupla reincide numa outra história com várias personagens. E se a anterior procurava, a partir do microcosmos de uma aldeia, retratar a desigualdade entre as grandes cidades e o interior, esta centra-se num prédio e nos seus moradores, lugar “onde se cruzam várias vidas, histórias e sentimentos”. Chama-se Reunião de Condomínio, chega às lojas (em formato de livro com CD) e às plataformas digitais esta segunda-feira, e além de Charraz (música) e Fialho (letras), conta com ilustrações do também músico Samuel Úria.

