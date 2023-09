Fiji lança a confusão no grupo de Portugal

Ao fim de 69 anos, os fijianos voltaram a derrotar a Austrália, enquanto a África do Sul e a Inglaterra somaram a segunda vitória no Mundial de râguebi.

Não acontecia há 69 anos, mas não foi surpreendente. Confirmando que o râguebi australiano atravessa um dos momentos mais baixos da sua história e que, pelo contrário, os fijianos estão mais consistentes e disciplinados do que nunca, os "wallabies" foram ao tapete no Mundial de râguebi: após estar muito perto de derrotar o Pais de Gales, Fiji venceu a Austrália (22-15) e lançou a confusão no grupo de Portugal.

Nos restantes jogos disputados neste domingo no Mundial 2023, a Roménia voltou a mostrar enormes debilidades (derrota por 0-76 contra a campeã do Mundo África do Sul), enquanto a Inglaterra voltou a ganhar: com o quarto ensaio na “bola de jogo”, os ingleses derrotaram o Japão, por 34-12.

Em Saint-Étienne, onde voltará a jogar a 1 de Outubro contra Portugal, a Austrália teve um choque com a realidade. Revelando uma indisciplina que não é aceitável para uma selecção com ambições – 18 penalidades concedidas -, os "wallabies" nunca foram capazes de controlar o sempre entusiasmante jogo fijiano.

Depois de terem estado muito perto de derrotar o País de Gales, Fiji voltou a mostrar que já é mais do que um “xv” anárquico que falha por erros próprios, e, com Simione Kuruvoli a mostrar-se muito competente no jogo ao pé (o formação marcou 17 pontos), lançou a confusão no grupo de Portugal.

Com este resultado, o duelo do próximo fim-de-semana em Lyon entre a Austrália e o País de Gales será decisivo na luta pelos dois primeiros lugares, sendo que uma derrota deixará os australianos com pé e meio fora do Mundial.

Nos restantes jogos, assistiu-se a mais uma exibição confrangedora da Roménia. Depois de perder por 8-82 com a Irlanda, os rivais de Portugal nas competições da Rugby Europe voltaram a defrontar um candidato ao título e voltaram a dar uma imagem demasiado débil.

Com o desaire frente aos campeões do Mundo, por 0-76, os romenos têm, ao fim de dois jogos, os dois desaires mais dilatados até ao momento na competição.

Já a Inglaterra, voltou a dar um pontapé na crise. Depois de conseguirem derrotar a Argentina por 27-10, os ingleses ainda sofreram contra o Japão (13-9 ao intervalo), mas voltaram a mostrar competência a defender e, tal como o País de Gales contra Portugal, conseguiram o ponto de bónus ofensivo na “bola de jogo”: com um ensaio de Joe Marchant, os vice-campeões do Mundo ganharam por 34-12, e somaram os cinco pontos contra os nipónicos.