Apresentação do Grupo C do Mundial 2023: Portugal e muita imprevisibilidade

A anarquia de Fiji, a solidez da Geórgia e o momento menos bom de Austrália e País de Gales tornam o Grupo C, que arranca com um duelo entre australianos e georgianos, o mais difícil de prever.

Em teoria, o Grupo C teria dois candidatos claros aos lugares nos quartos-de-final, mas o momento de menor fulgor que o râguebi australiano e galês atravessa mudou o cenário para o Mundial 2023. Assim, com Fiji a convencer nos últimos jogos e com a Geórgia a conseguir sempre colocar problemas a todos os rivais, este parece ser o grupo mais em aberto. E depois, há Portugal. Neste regresso a um Campeonato do Mundo, os “lobos” estão bem preparados e muita coisa é possível. Num dia de inspiração, Portugal pode repetir o que já fez no passado discutir o triunfo com a Geórgia e Fiji.