Estado da União: a agenda Von der Leyen

O discurso do estado da União de Ursula von der Leyen mostrou, uma vez mais, a sua estatura de líder mundial. Enunciou as principais realizações destes quatro anos e afirmou uma visão política e geopolítica para o futuro. Num contexto de guerra na Ucrânia e de pandemia, de urgência ambiental, de crise migratória e demográfica, de revolução digital, de ameaças políticas ao Estado de direito, a presidente Von der Leyen aumentou o peso da Comissão Europeia dentro da União e no palco mundial. Depois da década das crises, em que o Conselho Europeu ganhou imenso terreno, Ursula von der Leyen voltou a pôr a Comissão no centro de gravidade político. A sua liderança e o seu carisma elevaram-se acima dos chefes dos executivos europeus. O reforço da Comissão é crucial para a integração europeia e, em especial, para os Estados de média dimensão como Portugal.

