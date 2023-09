Um Porto fabuloso da Quinta das Carvalhas e a aula do mestre Pedro Silva Reis

O líder da Real Companhia Velha apresentou um tawny 50 anos criado com o filho Tiago. É a cultura do vinho do Porto a seguir o seu caminho.

Podemos dedicar a vida ao vinho do Porto que, nas vésperas da saída deste mundo – e havendo alguma lucidez –, saberemos sempre que faltou estudar inúmeros aspectos daquele que é um dos vinhos mais desafiantes do mundo. Costuma dizer-se que o Porto Vintage é uma criação da natureza, enquanto o Porto Tawny é a criação do homem. A imagem é bonita e realça um aspecto que quase sempre nos escapa quando falamos de terroir: o papel do Homem na criação de vinhos. É de bom tom dizer-se que o mais importante é o trabalho da natureza, pelo que enólogo só tem de fazer o favor de não estragar as uvas. Isso, em parte, faz sentido com o Porto Vintage, mas, no caso do Tawny, é a intuição que manda. Esta semana, no lançamento do Porto Quinta das Carvalhas 50 anos – a mais recente indicação de idade para Tawnies autorizada pelo IVDP -, Pedro Silva Reis, CEO da Real Companhia Velha (RCV), afirmou que “lotear é a ciência que está mais longe de ser exacta”, isto porque, apesar das regras elementares, “há sempre uma dose de intuição na criação de cada lote de tawny. O tawny é a ligação entre intuição, sabedoria e subjectividade”.