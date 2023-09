Três freiras detidas por suspeita de maus-tratos em lar juvenil em Vila Viçosa

Freiras foram presentes a juiz, tendo ficado em liberdade, com termo de identidade e residência e impedidas de manter contactos com jovens enquanto o processo decorrer, diz Arquidiocese de Évora.

Três freiras foram detidas por suspeitas de maus-tratos num lar juvenil em Vila Viçosa, confirmou esta sexta-feira a Arquidiocese de Évora, que acompanha com "atenção, prudência e cuidado" este caso.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Arquidiocese de Évora explica que tomou conhecimento de um processo a decorrer no Ministério Público por suspeitas de maus-tratos no Lar Juvenil Dona Amália Tenreiro Cordeiro Vinagre, em Vila Viçosa, instituição que acolhe e acompanha crianças e jovens em risco.

"Esta resposta social está integrada na Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa e integra no seu quadro de pessoal uma comunidade das Irmãs do Amor de Deus, congregação presente naquela localidade há mais de 50 anos", lê-se no documento.

De acordo com a Arquidiocese de Évora, "três das quatro religiosas" que formam a comunidade foram detidas preventivamente na terça-feira e presentes a um juiz no dia seguinte.

"Foram colocadas em liberdade, com termo de identidade e residência (TIR) e impedidas de manter contactos com jovens enquanto o processo decorrer", lê-se no comunicado.

Por iniciativa das religiosas, segundo a Arquidiocese de Évora, durante o decurso do processo, "fixarão residência noutra casa" da congregação.

"A Arquidiocese acompanha o caso com atenção, prudência e cuidado. A prioridade clara será sempre assegurar a protecção e segurança das crianças e jovens, ao mesmo tempo que se aguardam os cabais esclarecimentos sobre os factos", lê-se no documento.

O jornal Correio da Manhã noticia esta sexta-feira que a investigação deste caso decorria desde Março, após queixa de um funcionário da instituição.

As freiras, segundo o diário, são acusadas de maus tratos físicos e psicológicos.